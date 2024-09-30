Fethiye İncirköy Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Fethiye Belediyesi, İncirköy Muhtarlığı ve İncirköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ortaklaşa düzenlediği İncirköy Şenliği, halkın yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde İncirköy’ün sokaklarında kurulan stantlarla başlayan şenlik, ilköğretim okulunun bahçesinde devam eden müzik ve halk oyunları gösterileriyle tam bir festival havasına büründü.

Yerel ve uluslararası sanatçılar sahne aldı

Şenlik kapsamında, Aysun Karasaçlı, Adem Kazan, Mustafa Selçukoğlu, Ali Tunç gibi sanatçılarla birlikte Fethiye Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Yerel sanatçılar, halk oyunları ekipleri ve uluslararası dans gruplarının performansları, şenliğe katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik boyunca sahnelenen gösteriler, şenliği izlemeye gelen herkese görsel ve işitsel bir şölen sundu.

"Renkli görüntülere sahne oldu"

İncirköy Şenliği’ne katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İncirköy Şenliği’miz, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Uluslararası ve yöresel halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, belediyemizin sanatçıları da performanslarıyla yurttaşlarımıza keyifli anlar yaşattı" dedi. Başkan Karaca, bu tür etkinliklerin yerel kültürün yaşatılması ve sosyal dayanışmanın güçlenmesi açısından önem taşıdığını da vurguladı.

Şenlik coşkusu devam ediyor

Gün boyu süren şenlikte, halk oyunları gösterilerinin yanı sıra kurulan stantlarda yerel üreticiler, el emeği ürünlerini tanıttı. Şenlik katılımcıları, hem kültürel etkinliklerin tadını çıkardı hem de yöresel lezzetlerle buluşma fırsatı buldu.