Baz istasyonunun kurulması planlanan arazide öğle saatlerinde dev kulelerin getirilmesi, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Sağlığa zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösteren vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, baz istasyonu kurulumunun yasal izin belgesini talep etti. İzin belgesinin bulunmaması üzerine çalışmalar durduruldu.

Yaşam alanlarının ortasında baz istasyonu istemediklerini dile getiren mahalle sakinleri, istasyonun sağlık açısından tehlike yaratacağını ve yaşam kalitelerini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Mahalle sakinlerinden Halil Daşar, "Buraya baz istasyonu yapılır mı? Burada yaşlılarımız, tarım, turizm var. Bu köyün orta yerine 35 metre verici dikilir mi? Yetkili belgesi istedik, yok dediler. Daha uygun yere yaptıracağız. Biz vericiye karşı değiliz ama bunun yeri burası değil. Vatandaşlardan uzak yerlerde olsun." dedi.

Bir diğer mahalle sakini Asiye Güldür ise, "Mahallemizde üretim yapıyoruz. Bu zeytin ağaçlarımızın dibine baz istasyonu dik sonra da tarımı yaşatalım de. Bu istasyonu kurmak isteyen kişiler ilçe tarımdan, belediyeden izin almamışlar. Zabıta ekipleri ve polis arkadaşlar geldiler izin belgelerini istediler ve izin belgeleri de yok. Buranın kesinlikle istasyonun kurulmaması gerektiği netleşti." şeklinde konuştu.