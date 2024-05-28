Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) anlamlı bir defileyi daha gerçekleştirdi. Bugüne kadar Nemrut, Mardin, Kars gibi insanlık tarihinde yer etmiş kadim kentlerde yaptığı defilelerle ses getiren MHGF, Fethiye’nin açık hava müzesi niteliğindeki Kayaköy’deki defilesini de başarı ile hayata geçirdi.

Kayaköy’ün kadim tarihiyle harmanlanan “Işıklı Şehir Telmessos Fethiye” defilesi Türkiye’nin dört bir yanından iş dünyasının ve Fethiye’nin kanaat önderlerinin katılımıyla 3 bin yıllık uygarlık tarihine sahip Kayaköy’ün büyüleyici atmosferinde sahnelendi.

Büyük ilgi gördü

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF), İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Moda Tasarımı Bölümü iş birliğiyle, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ve Likya İş İnsanları Derneği’nin (LİİDER) ev sahipliğinde gerçekleştirilen defile yoğun ilgi gördü. Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile birlikte MHGF Başknı Hüseyin Öztürk, GESİFED Hakan Urhan, Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Nihal Bolkol, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Başoğlu ile Türk İş Dünyası Konfederasyonu(TÜRKONFED), MHGF, BASİFED ve GESİFED üyesi federasyon ve derneklerin başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Defile sanayi-üniversite işbirliğinin yanı sıra Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) çatısı altındaki sektörel ve bölgesel federasyonlarla, farklı STK’lar arasında, kamu ve yerel yönetimlerle işbirliğiyle gerçekleşti ve bu anlamda örnek teşkil eden bir proje niteliği taşıyor.

Öztürk: “Kadim şehirlerde farkındalık yaratıyoruz”

Defilenin açılışında konuşan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED YÖnetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, 9. Kez gerçekleştirdikleri defile ile Anadolu’nun kadim kentlerini moda ile buluşturduklarını ve o bölgelerin tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi. TÜRKONFED bünyesindeki sektörel ve bölgesel fedarasyonun birlikte gerçekleştirdiği ilk proje olduğunu belirten Öztürk, “Kamu ve özel sektör ile üniversite işbirliğinde güzel bir projeyi 2013 yılından bu yana hayata geçiriyoruz. Kadim kentleri Üniversitelerimizle birlikte inceleyerek bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında tema kumaşa, kumaş giysiye sonrasında kostüme dönüşerek öğrencilerimiz sunumu ile defile ortaya çıkıyor. Bu proje ile sivil toplum kuruluşu olarak bölgeye değer katmak, var olan değerleri ortaya çıkarmak, birlikte hareket ederek farkındalık yaratma misyonlarını yerine getiriyoruz” dedi.

Urhan: “Amatör ruhla profesyonel çalışma”

GESİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan ise bu defilenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, kadim kentlere farkındalığın artırılması açısından defilenin çok önemli işlevi olduğunu söyledi. Öğrencilerin podyumda boy gösterdiği amatör ruhla hazırladığımız profesyonel bir çalışma olduğuna belirten Urhan, GESİDEF olarak bu tip çalışmalara her zaman destek vereceklerini söyledi.

Federasyonlara teşekkür

Likya İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Büber ise TÜRKONFED bünyesindeki 2 değerli fedarasyonun Kayaköy’de bu etkinliğin gerçekleştirilmesi için kendilerine verdikleri ev sahipliği görevinden dolayı teşekkür etti. Büber, yeni bir dernek olduklarını, bölgelerinin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmeleri için bu tip projelerin her zaman içinde olmak istediklerini kaydetti.

Tanıtıma katkı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da Kayaköy’ün tanıtımına önemli katkı sağlayacak bu projeyi hayata geçiren tüm kurumlara teşekkür etti. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Nihal Bolkol ise öğrencileri ile birlikte defilenin hayata geçirilmesi için yoğun bir emek harcadıklarına dikkat çekerek, MHGF ile 9. Kez gerçekleştirdikleri defile ile kadim kentleri tanıtarak, bölgenin kültürüne de katkı sağladıklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Kayaköy manzarası eşliğinde defile yapıldı. İzleyenlerin ayakta alkışladığı defile sonrasında emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi