Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki bisikletlinin hayatını kaybettiği, bir bisikletlinin ise yaralandığı kazada tutuklu sanık, "Allah katında zerre suçum yok" dedi. Mahkeme duruşması devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki bisikletlinin hayatını kaybettiği ve birinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu sanık A.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık suçlamaları reddederek, "Allah katında zerre suçum yok" ifadesini kullandı.

Sanık, kamyonu suçladı

Fethiye'deki duruşmaya tutuklu sanık A.T. (72), kazaya sebep olan olayla ilgili savunma yaptı. Sanık, kaza anında bisikletlilerin önüne savrulan kamyonu suçlayarak, kazanın kasıtlı olmadığını belirtti. A.T., "Ateş düştüğü yeri yakar. Allah katında zerre suçum yok. Kasti bir olay değil. Adalet önünde elbet bir ceza alacağım. Geldiğimden beri kazada ölen kişilerin ailesinin yüzlerine bakamadım. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.K, kaza anında bir kamyonun sağ şeritten sol şeride ani bir şekilde geçtiğini, ardından kamyonun arkasındaki aracın bisikletlilere çarptığını ifade etti. Olayı ilk gören kişi olduğunu belirten H.K, kazaya sebep olan kamyonun olay yerinde durduğunu ve yaralılara bakarak olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.

Duruşma öncesi bisikletli grubu destek verdi

Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan bir grup bisikletli, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak için "Trafikte adalet istiyoruz", "Sağ şerit yasal hakkımız", "Özgür Alkan ve İlker Muallim için adalet istiyoruz" gibi yazılı dövizler taşıdı.

"Bilinçli cinayet"

Kazada hayatını kaybeden bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, olayın dikkatsizlikten kaynaklanmadığını, aksine ölümcül bir ihmal zinciri ve bilinçli bir cinayet olduğunu ifade etti. Alkan, davanın sadece iki kişi için değil, tüm bisikletlilerin yaşam hakkı için bir sınav olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Fethiye-Muğla kara yolunda A.T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, 17 Nisan’da Göcek mevkisinde bisikletlilere çarptı. Bisikletliler Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Alkan, hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Yaralı İlker Muallim (42) ise 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 2 Mayıs’ta yaşamını yitirdi.