Avrupa Kuş Gözlem Günü, göçmen kuşların yaşam alanlarına farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl da Türkiye genelinde coşkuyla kutlanacak. 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerin en dikkat çekici duraklarından biri ise Muğla'nın Fethiye ilçesi Nif Yaylası olacak. Doğa Derneği’nin katkılarıyla organize edilen bu özel etkinlik, doğaseverleri bir araya getirerek, göçmen kuşların göç yollarını ve doğal yaşam alanlarını gözlemleme fırsatı sunacak.

Fethiye Nif Yaylası’nda 5 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan kuş gözlem etkinliği, deneyimli kuş gözlemcisi Ali İhsan Emre’nin liderliğinde yapılacak. Katılımcılar, sabah 08.30 ile 09.00 saatleri arasında Nif Kahvesi’nde buluşacak ve yaklaşık 5 kilometrelik bir parkurda üç saatlik bir gözlem yürüyüşüne çıkacak.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin, doğa şartlarına uygun giysiler ve botlar, dürbün, "Türkiye'nin Kuşları" kitabı, su ve ilaç gibi kişisel malzemeleri yanlarında getirmeleri öneriliyor. Fotoğraf makinesi de tercih edilebilecek ekipmanlar arasında yer alıyor.

Göçmen kuşların doğal yaşam alanlarına dikkat çekilecek olan bu etkinlik, doğaseverleri hem bilgilendirecek hem de unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Etkinliğin sonunda kuş gözlemi hakkında merak uyandıran detaylar katılımcılarla paylaşılacak.