Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Limanı yakınlarındaki kayalıklarda yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve sıradışı bir baş yapısına sahip yılan görüntülendi. Yılan, görenleri şaşırttı ve bölgedeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi.

Görülen sıra dışı yılan türü yerel halk ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Limanı yakınlarındaki kayalıklarda ilginç bir yılan türü görüntülendi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın baş yapısı sıradışı ve kulakları dışarıda olmasıyla dikkat çekti. Sahilde kahvaltı yapmakta olan vatandaşlar tarafından fark edilen yılan, çevrede büyük merak uyandırdı. Deniz Kuşseven adlı bir vatandaş, yılanı ilk gördüğünde şaşkınlığını gizleyemediğini ve bu tür bir yılanla ilk kez karşılaştığını belirtti. Yılanın kısa süre sonra kayalıklar arasında gözden kaybolduğu bildirildi.

Muğla, Türkiye'nin sıcak iklimi nedeniyle pek çok yılan türüne ev sahipliği yaparken, Fethiye'de bu türden nadir görülen yılanlarla karşılaşılması olağandışı bir durum olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bölgede görülen bu tür yılanlar konusunda halkı bilinçlendirme ve gerekli güvenlik önlemlerini almanın önemine vurgu yapıyor.