Fethiye İlçe Stadı, uzun yıllar boyunca Fethiyespor’a ev sahipliği yaparken, güvenlik gerekçesiyle yenileme çalışmaları kapsamında tribünlerin yıkılması kararlaştırıldı.

Deprem analizi sonrası yıkım kararı

Fethiye İlçe Stadı’nda gerçekleştirilen deprem analizleri sonucunda, mevcut betonarme tribünlerin güvenli olmadığı tespit edildi. Bu nedenle, tribünlerin yıkılarak stadyumun yenilenmesi kararlaştırıldı. Yenileme çalışmalarıyla birlikte stadyum, modern ve güvenli bir yapıya kavuşturulacak.

Yenileme çalışmaları ve planlar

Stadyumun yenilenmesi sürecinde, seyirci kapasitesinin 6 bin 963 olarak korunacağı ancak tribünlerin modernize edileceği ifade edildi. Yeni stadyumun, hem seyirci konforu hem de güvenlik açısından en yüksek standartlarda inşa edileceği belirtildi.