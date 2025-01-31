Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2006 yılında kaybolan Yasemin Dermenci’nin öldürülmesiyle ilgili olarak 19 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Yasemin Dermenci'nin kaybolduğu dönemde 17 yaşında olduğu belirtilirken, ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen genç kızın öldürülüp gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonuç verdi.

Öldürdükleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaybolan Yasemin Dermenci’nin dosyasını yeniden ele alarak kapsamlı bir inceleme başlattı. 2022 yılında başka bir kayıp olayıyla ilgili ifadelerde, Yasemin Dermenci’nin tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi alındı. Bunun üzerine, teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, olaya karışan 4 kişiden 3’ünü gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden T.K. ve Ö.D. tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, olayla ilgili aranan bir başka şüphelinin 2011’den bu yana kayıp olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma derinleşiyor

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın derinleştirileceğini belirterek, kaybolan Yasemin Dermenci’nin ölümüne ilişkin diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.