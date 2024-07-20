MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahin Burnu Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede, bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından 4'ü çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.