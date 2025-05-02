Türkiye’nin en köklü spor dallarından biri olan yağlı güreş, Fethiye’de büyük bir organizasyonla yeniden hayat bulacak. Fethiye Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri, 4 Mayıs Pazar günü Karaçulha Futbol Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Fethiye’de ata sporu heyecanı

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen başpehlivanların katılımıyla yapılacak müsabakalarda, güreşçiler er meydanında kozlarını paylaşacak. Geleneksel spor kültürünün yaşatılmasını amaçlayan organizasyonun, büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesi bekleniyor.

Fethiye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek güreşlerde, yağlı güreşe özgü ritüeller ve gelenekler de gün boyunca sahada yer alacak.

Alim Karaca: “Tüm güreşseverleri davet ediyoruz”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin en iyi başpehlivanlarının güreşeceği 3. Fethiye Belediyesi Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri; 4 Mayıs Pazar günü Karaçulha Futbol Sahası’nda gerçekleşecektir. Tüm güreş severleri Fethiye’mize davet ediyorum.”

Organizasyon programı gün boyu sürecek

Etkinlik, sabah saatlerinde pehlivanların tanıtımı ve kura çekimiyle başlayacak. Ardından minik boylardan başpehlivanlara kadar farklı kategorilerde güreşler düzenlenecek.

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdimi yapılacak.