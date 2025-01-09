Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi, 27. kuruluş yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı, derneğin geçmişine saygı duruşunun ardından katılımcılar 27 zeytin ağacı dikti. 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle başladı. Törene dernek üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı.

Derneğin temel amacı

Foça ADD Şubesi Başkanı Ali Altunbahar, derneğin 27 yıllık geçmişine saygı göstererek, Atatürk'ün ilke ve devrimlerini koruma misyonunun altını çizdi. Ebediyete intikal eden üyeler için rahmet okundu.

Hatıralarla 27 yıl

Derneğin kurucusu Sedat Eryılmaz, derneğin kuruluş yıllarındaki zorlukları ve ilk merkezlerinin kendi dükkanları olduğunu anlatarak, 27 yıl sonra düzenlenen kutlama için teşekkür etti.

Geleceğe miras zeytin ağaçları

Törenin ardından, katılımcılar 27 zeytin ağacını ADD Korusu'na dikerek derneğin 27 yıllık mirasını gelecek nesillere simgesel olarak aktarmayı hedeflediler.