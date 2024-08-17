Fethiye’de Apartman Deposu Yangını Otomobile Sıçradı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Akarca Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın deposunda çıkan yangın, hızla büyüyerek park halindeki bir otomobile sıçradı. Olay, mahallede büyük bir paniğe neden oldu.

Hızlı müdahale olası felaketi önledi

Yangın, apartmanın deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek deponun yanındaki park halindeki otomobile sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım çağrısında bulundu.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak depo tamamen kullanılamaz hale gelirken, otomobilin motor kısmı ciddi hasar aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde incelemeler devam ediyor. Ekipler, yangının sebebini tespit etmek için detaylı bir araştırma yapıyor. Mahalle sakinleri, yangının hızla büyümesinin endişe yarattığını belirterek, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini ifade etti.