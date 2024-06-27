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Öte yandan evin içinde de çöplerin bulunduğu savcılık kararının ardından evin içinde de temizlik yapılacağı belirtildi.

Jandarma ve zabıta ekiplerinin nezaretinde evin bahçesindeki çöpler toplandı. Yüzlerce poşet içinde koku oluşturan kirli suların bulunması dikkati çekti.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir evden kötü kokuların geldiği şikayeti üzerine Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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