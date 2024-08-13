Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 1’i çocuk 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
12 Ağustos günü saat 14.00'te, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Fethiye açıklarında bir lastik bot içinde kaçak göçmenlerin bulunduğuna dair ihbar ulaştı. Hızla bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca zorla Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmeni kurtardı.
Aralarında 1 çocuğun da bulunduğu göçmenler, güvenli bir şekilde karaya çıkarılarak, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA