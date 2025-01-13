Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu gasp edildi, saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fethiye’nin Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde H.Ç. isimli vatandaş, cadde üzerinde yürüdüğü sırada iki şahıs tarafından önü kesilerek saldırıya uğradı. Şahıs cep telefonunun gasp edildiğini ve darp edilerek şüphelilerin olay yerinden kaçtığını söyleyip kolluk kuvvetlerine şikâyetçi oldu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin E.Y. ve M.A. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şüpheliler, gasp ettikleri cep telefonuyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında 'Yağma' suçundan işlem yapılan E.Y. ve M.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, Eşen Cezaevi’ne sevk edildi.

Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

