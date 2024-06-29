Fethiye ilçesinde yaşanan trajik olayda, bir şüpheli kayınpederi, kayınvalidesi ile bir kişiyi öldürdü, iki kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve şüphelinin kimliği hâlen belirlenemedi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı ve kaçan şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Yaralılar ise acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın detayları, şüpheliyi yakalamak için devam eden çalışmalarda netlik kazanacak.