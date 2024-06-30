Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan trajik olayda, Özcan A adlı şüpheli, kayınpederi, kayınvalidesi ve bir kişiyi öldürdü, iki kişiyi de yaraladıktan sonra polis tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye Adliye'sine sevk edildi

Olayın detaylarına göre, Özcan A, husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu ve kayınvalidesi Adile Aysu'yu evlerinde silahla vurarak öldürmüş, ayrıca başka bir kişiyi de öldürmüş ve iki kişiyi yaralamıştı. Polis tarafından yakalanmasının ardından cinayetlerle ilgili soruşturma yapıldı. Soruşturması tamamlanan zanlı tutuklanarak Adliye'ye sevk edildi.