Muğla’nın Fethiye ilçesinde, olası afet ve acil durumlara karşı önlem olarak belirlenen 101 adet toplanma alanı açıklandı. Yetkililer, vatandaşların afet anında bu noktalara yönelerek güvenli bir şekilde organize olmaları gerektiğini belirtiyor.
Mahalle mahalle toplanma alanları
Fethiye’de belirlenen afet toplanma alanları mahallelere göre şu şekilde sıralanıyor:
Merkez Mahalleler
- Akarca Mahallesi: Akarca Parkı, Yeşil Alanlar
- Babataşı Mahallesi: Keloğlu Parkı, Babataşı Parkı
- Cumhuriyet Mahallesi: Gazi İlkokulu Bahçesi
- Foça Mahallesi: Günlükbaşı Stadı, Pazar Yeri, Sevgi Bahçeleri
- Tuzla Mahallesi: Şehir Stadı, Salıpazarı, Dr. Erdoğan Bilginer Parkı
- Pazaryeri Mahallesi: 75. Yıl Parkı, Cumartesi Pazar Alanı
- Patlangıç Mahallesi: Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Mustafa Bozbaş Parkı
- Menteşeoğlu Mahallesi: Mehmet Kocatepe Parkı
- Taşyaka Mahallesi: Orhan Ayder Parkı, Ahmet Öztürk Parkı
Kırsal mahalleler
- Çamköy Mahallesi: Kapalı Pazar Yeri, Çocuk Parkı
- Çatalarık Mahallesi: Çatalarık Parkı, Orman Deposu
- Ölüdeniz Mahallesi: Ovacık Stadı, Oktay Sidekli Parkı
- Göcek Mahallesi: Halk Pazar Yeri, Çocuk Parkı
- Yeşil Üzümlü Mahallesi: Okul Alanı, Çarşı Camii Meydanı
- İnlice Mahallesi: Yeşil Alanlar
- Karagedik Mahallesi: Şehit Şakir Çetkin Parkı
- Karaçulha Mahallesi: Yürüyüş Parkı, Karaçulha Stadyumu
Kaynak: HABER MERKEZİ