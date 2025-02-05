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Fethiye ’de belirlenen afet toplanma alanları mahallelere göre şu şekilde sıralanıyor:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, olası afet ve acil durumlara karşı önlem olarak belirlenen 101 adet toplanma alanı açıklandı. Yetkililer, vatandaşların afet anında bu noktalara yönelerek güvenli bir şekilde organize olmaları gerektiğini belirtiyor.

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