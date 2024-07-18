Fethiye ilçesi açıklarında yaşanan olaylarda Sahil Güvenlik ekipleri iki ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale etti. İlk olayda, motor arızası yapan bir lastik bot içinde bulunan 31 düzensiz göçmen (aralarında 3 çocuk) Sahil Güvenlik kurtarma gemisi tarafından kurtarıldı. Bu operasyonda aynı zamanda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Aralarında 12 çocuğun bulunduğu göçmenler yakalandı

Fethiye açıklarındaki ikinci operasyonda ise Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki bir lastik bot içinde bulunan 27 düzensiz göçmeni (aralarında 12 çocuk) durdurarak yakaladı.