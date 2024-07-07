Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde bulunan 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Fethiye ilçesi açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik botu, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Botu durduran ekipler, içinde 17 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi. Yakalanan göçmenler arasında 9 çocuk da bulunuyordu. Göçmenler, güvenli bir şekilde sahile çıkarıldıktan sonra işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Göçmenlerin durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespitleri ve sağlık kontrollerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Burada yapılacak işlemler sonrasında göçmenlerin sınır dışı edilme süreçleri başlatılacak.