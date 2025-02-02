Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Eşref Börekçi Caddesi ile 71. Sokak kavşağında meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eren Can Karaltı, hayatını kaybetti.

Kaza anı

Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki S.Y. idaresindeki 48 TR 421 plakalı otomobil ile 15 yaşındaki Eren Can Karaltı'nın kullandığı 48 ABU 230 plakalı motosiklet çarpıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Karaltı'na ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı genç sürücü hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, ağır yaralanan Karaltı, Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastaneye sevk edilen genç motosiklet sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.