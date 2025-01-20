Muğla'nın Fethiye ilçesinde Çamköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazada iki araç çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, Çamköy Mahallesi'ndeki trafik ışıkları yakınlarında gerçekleşti. İki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Fethiye’deki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.