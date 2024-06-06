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Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Beşkaza Meydanı'na kadar yürüyen grup, "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin’den defol", "Soykırıma hayır", "Fethiye burada Filistin'in yanında" sloganları atttı. Yürüyüş sırasında Filistin bayrağı taşıyan bir paramotor uçuş yaptı.

Grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Fethiye Birlik ve İyilik Platformu , Fethiye Kaymakamlığı ile belediye önderliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, sahil bandında toplandı.

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde Filistin-Gazze'ye destek yürüyüş ü ve miting i gerçekleştirildi.

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