Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Nif Mahallesi Gedre mevkii, bu yıl 11. kez gerçekleştirilen 'Geleneksel Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Nif Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen bu renkli etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Türkülerle renklendi

Şenlik, sabahın erken saatlerinde temsili bir yörük göçüyle başladı. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleşen konvoy, katılımcılara hem eğlenceli hem de geleneksel bir deneyim sundu. Sipsi sanatçısı İsmail Peynirci’nin türküleriyle renklendirdiği etkinlik, misafirlere keyif dolu dakikalar yaşattı. Şenliğe katılanlar, develerle keyifli vakit geçirme fırsatı buldu ve şenliğin her anı büyük ilgi gördü.

Nif, gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı yer

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, şenlikle ilgili yaptığı konuşmada, “Göreve başladıktan kısa bir süre sonra Nif’e davet edilmiştim ve büyük bir mutlulukla gelmiştim. Bugün de yine Yörüklerimizle birlikte bu güzel şenlikteyiz. Nif, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda gelenek ve göreneklerini yaşatan insanlarıyla da gurur kaynağımız. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Aylarca süren çalışmanın ürünü

Nif Mahallesi Muhtarı Ferhat Uysal ise şenliğin organizasyon sürecine değinerek, "Bu tür programları organize etmek kolay olmuyor. Aylarca süren çalışmalar ve toplantılar yapıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz varsa hoşgörünüze sığınıyoruz. Herkese keyifli bir şenlik diliyorum" dedi.

Nif’te düzenlenen şenlik, coşku dolu etkinliklerle devam ederken, akşam düzenlenecek konserde yöresel sanatçıların yanı sıra Bahar Çömek de sahne alacak.

Etkinliğe, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Medet Topçu, Nif Mahallesi Muhtarı Ferhat Uysal, Muğla Yörük İl Beyi İsmail Uzunoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.