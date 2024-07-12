MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Zeki Esgin idaresindeki 48 TN 506 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, İbrahim Uysal'ın kullandığı 48 UB 676 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Esgin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: aa