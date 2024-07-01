Fethiye'de Kabotaj Bayramı Heyecanı

Fethiye, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümünü çeşitli tören ve etkinliklerle kutladı. Kadir Kurt'a ait Lycıan Dream isimli yat, Fethiye Körfezi açıklarında denize çelenk bırakarak bayramı simgeledi.

Sirenler eşliğinde büyük kutlama

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Davut Dönmez, Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay ve diğer daire amirleri ile denizciler, Şövalye Adası açıklarında düzenlenen törende bir araya geldi. Kaymakam Ertaş ve Liman Başkanı Kara, denize çelenk bırakırken Sahil Güvenlik ve deniz polisi botları da sirenlerle eşlik etti.

Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay ise denizcilik sektörünün ülkeye sağladığı ekonomik katkıyı vurgulayarak tüm denizcilerin bayramını kutladı.