Fethiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 91 Sokak'ta bulunan İsmail Y.'ye ait kafede çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yerinde hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına müdahale etmek ve yaralılara yardım etmek için hızla hareket etti.

Yangın söndürüldü

Yangına müdahale etmeye çalışan iş sahibi İsmail Y., yerdeki alevlerle mücadele sırasında yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail Y., hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması ile söndürüldü.

Kafede hasara yol açan yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.