Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Kaza, Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti. Hüseyin T. yönetimindeki kamyonet ile Suna H.’nin kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü ve kamyonette bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.