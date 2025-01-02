Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde gerçekleşen olayda, Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai, iş yerindeki mesai arkadaşı S.S. tarafından yatağında uyurken bıçaklandı. Sesler üzerine çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli kaçmaya çalıştı

Sağlık ekipleri, Mirzai'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Cinayetin nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.