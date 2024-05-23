5 Mayıs'ta evinden ayrılan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan Yıldırım için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Arama çalışmaları, Yıldırım’ın son olarak görüldüğü Karagözler Mahallesi ile Kayaköy arasındaki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) ve polis ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda arama kurtarma köpeği Chery ile kadavra köpeği Sima da kullanılıyor.

Ekipler, bölgedeki zorlu koşullara rağmen gece gündüz demeden titizlikle çalışarak Yıldırım'ı bulmaya çalışıyor. Ailesi ve yakınları, Yıldırım'dan gelecek iyi haberi büyük bir endişe ve umutla bekliyor. Arama çalışmalarının başarılı bir sonuç vermesi için herkes el birliğiyle çaba sarf ediyor.