Muğla’nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı göç girişimlerini önlemek amacıyla düzenledikleri operasyonla 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti

Görevde olan Sahil Güvenlik Uçağı, denizde hareket halindeki bir lastik botta düzensiz göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botları, lastik botu durdurarak müdahalede bulundu.

30 yetişkin, 2 çocuk yakalandı

Lastik bot içerisinde 30 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin kimlik tespitleri ve işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Düzensiz göçe karşı yoğun önlem

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göç girişimlerine karşı denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürerek yasa dışı faaliyetlere karşı müdahalelerine devam ediyor.