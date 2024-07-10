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Üzerinde helikopterin de bulunduğu gözlenen yat, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacak.

Almanya'da 2005'te inşa edilen yatta 14 misafir ağırlanabiliyor ve 27 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yatta güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti bulunuyor.

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