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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kazanın kesin nedenleri ve sorumluları belirlenmeye çalışılıyor.

Kocael’in cansız bedeni, yapılacak otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından minibüs şoförü M.A. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde sıkışan Erdoğan Kocael’i araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri, Kocael’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Muğla ’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazası nda, minibüs ve otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, minibüs şoförü gözaltı na alındı.

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