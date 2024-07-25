Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ve otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, minibüs şoförü gözaltına alındı.
Fethiye-Antalya karayolunda kaza
Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Esenköy Mahallesi Kavşağı’nda saat 13:45 sularında gerçekleşti. M.A. yönetimindeki 07 AZT 654 plakalı minibüs, Erdoğan Kocael’in kullandığı 48 FT 118 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulup yolda kaldı.
Otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi
Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde sıkışan Erdoğan Kocael’i araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri, Kocael’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Minibüs şoförü gözaltına alındı
Kocael’in cansız bedeni, yapılacak otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından minibüs şoförü M.A. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kazanın kesin nedenleri ve sorumluları belirlenmeye çalışılıyor.