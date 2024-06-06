Son dönemlerde Fethiye’de artan motosiklet hırsızlığı olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı geniş çaplı operasyon sonucunda, üç şüpheli tutuklandı ve çalınan motosikletler sahiplerine iade edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayları giderek artmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, bu durumu engellemek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, hırsızlık olaylarına karışan üç şüpheli belirlendi.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.M., K.Ö. ve K.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi

Operasyon kapsamında ele geçirilen 8 çalıntı motosiklet, sahiplerine teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, motosiklet sahiplerine araçlarını güvenli yerlere park etmeleri ve muhtemel hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.