Patlama ve yangın paniğe neden oldu

Bugün saat 15.30 sıralarında Fethiye Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan müstakil bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, eşyalar çevreye savruldu.

Acil ekipler olay yerinde

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Evde yalnız yaşayan Ural Postalcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer inceleme başlattı

Patlamanın yaşandığı ev kullanılamaz hale gelirken, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.