Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan tüp patlaması olayı, 2 Temmuz Salı günü saat 15.30 sıralarında Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

Yangın kontrol altına alındı

Evde bulunan mutfak tüpü, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası evde çıkan yangını kontrol altına aldı.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Ural Postalcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve buradan Antalya'ya sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Postalcı hayatını kaybetti. Ural Postalcı’nın cenazesinin, 8 Temmuz Pazartesi günü Fethiye Merkez Yeni Camii’nde ikindi namazının ardından Taşyaka Şehir Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.