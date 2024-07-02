MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 katlı binada patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında evde bulunan Ural Postalcı (83) ağır yaralandı.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Postalcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Yapılan incelemede, mutfakta bulunan tüpten kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği tespit edildi.
Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kaynak: aa