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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yapılan incelemede, mutfakta bulunan tüpten kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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