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Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak verdi.

Muğla Milas'taki yangının çıkış sebebi belli oldu

Muğla Milas'taki yangının çıkış sebebi belli oldu

Defilede, Özel Ata İlköğretim Okulu birinci, Vali Recai Güreli İlköğretim Okulu ikinci, Şehit Orçun Munyas İlkokulu ise üçüncü oldu.

Poşet, gazete kağıdı, tül, çöp poşeti, köpük, karton, pet şişe, pet bardak, kavanoz kapağı ve pipet kullanarak tasarlanan elbiseler izleyicilerin beğenisini topladı.

Fethiye Belediyesi tarafından, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe 10 okuldan 33 öğrenci katıldı.

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