Fethiye-Muğla Karayolu Çiftlik Kavşağı'nda acı bir kaza meydana geldi. Zeki Esgin'in yönetimindeki 48 TN 506 plakalı otomobil ile İ.U.'nun kullandığı 48 UB 676 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kazada bulunan toplam 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Hastaneye sevk edildiler

Olayı görenlerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ambulanslarla hastanelere sevk etti. Maalesef, kazada yaralanan Zeki Esgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.