Cuma Pazarı'nda düzenlenen çorba ikramına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Başkan Yardımcısı Veli Uysal da katıldı. Başkan Karaca, yaptığı açıklamada etkinliğin amacını ve gelecekteki planlarını şu sözlerle dile getirdi: "Üniversite öğrencilerimize yönelik çorba ikramımızı şimdi de pazar esnafı ve vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Üretici pazarına köyden gelen yurttaşlarımız ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza sabah erken saatlerde sıcak çorbamızı ikram ediyoruz. Bunu geleneksel hale getirerek her hafta Cuma günü yapmayı planlıyoruz."

Esnaftan ve vatandaşlardan yoğun ilgi

Fethiye Belediyesi’nin sıcak çorba ikramı, hem pazar esnafı hem de alışverişe gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Sabahın erken saatlerinde sıcak bir çorba ile karşılaşan vatandaşlar, belediyeye teşekkürlerini iletti.