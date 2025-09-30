Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, caddeyi suyla doldururken, bir yabancı turistin eğlencesine dönüştü. Yağmurun etkisiyle suya gömülen caddede, turist elinde içeceğiyle deniz yatağında keyif yaparak, anın tadını çıkardı.

Sağanak yağmur yabancı turistin eğlencesine dönüştü

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, Hisarönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni kısa sürede suyla doldurdu. Bu sırada, yabancı bir turist, yağmurun etkisini eğlenceye dönüştürerek ilginç bir anı ortaya çıkardı.

Yağmur sularının caddeyi adeta nehir gibi kaplamasının ardından, turist elindeki karton bardakta içeceğini yudumlayarak deniz yatağında rahatça uzandı. Yağmurun altında suya bırakılan turist, çevredeki vatandaşların yardım tekliflerini geri çevirdi. O anlar çevredeki insanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Turistin rahat tavırları ve sağanak yağmur altında eğlenmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler, bölgedeki eğlenceli atmosferi yansıtarak birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Fethiye'de yerel halk ve turistler bu görüntüleri eğlenceli bir şekilde izlerken, turistin anı keyifle yaşaması da dikkatlerden kaçmadı.

Fethiye’deki bu ilginç an, yağmurun eğlenceli bir yanını gözler önüne serdi. Sağanak yağmurun hemen ardından ortaya çıkan bu renkli görüntüler, hem sosyal medyada hem de Fethiye halkı arasında konuşulmaya devam ediyor.