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Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, ölen kişinin Şenol Mert (58) olduğunu tespit etti.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin, iş yerinin önünde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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