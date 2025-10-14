Muğla’nın Fethiye ilçesinde diş hekimi İ.Ö.’nün, hastalarının ve villa konuklarının mahrem görüntülerini gizli kamerayla kaydedip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Eşi E.Ö.’nün şikayeti sonrası 400’den fazla görüntü tespit edilirken savcılık soruşturma başlattı.

Eşinin telefonunda hastaların mahrem görüntülerini buldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan E.Ö., diş hekimi eşi İ.Ö.’nün kullandığı gizli sosyal medya hesabında hastalarının ve konuklarının mahrem görüntülerini paylaştığını fark etti.

E.Ö., 2006 yılından beri evli olduğu eşinin X platformundaki gizli hesabında, hem evlerinde hem de kliniğinde çekilmiş cinsel içerikli ve ahlaka aykırı görüntüler buldu. Bu görüntülerin bir kısmında farklı kadınların yüzleri açık şekilde yer alıyordu.

Olayı fark eden E.Ö., görüntüleri delil olarak savcılığa sunarak suç duyurusunda bulundu ve boşanma davası açtı. Ayrıca, Türk Diş Hekimleri Birliği’ne şikayet dilekçesi verdi.

400'den fazla görüntü varmış

E.Ö.’nün avukatı Buket Gökmen Dinçer, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Fethiye’de diş hekimi olarak görev yapan eşinin gizli bir X hesabı üzerinden hastalarının mahrem görüntülerini paylaştığı tespit edilmiştir. Müvekkilimiz hemen Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur.”

Dinçer, gizli kamera sistemiyle yaklaşık 400’ü aşkın görüntünün kaydedildiğini, bunlardan 81’inin delil olarak ele geçirildiğini belirtti. Görsellerin bazılarının pornografik, bazılarının ise röntgen odasında ve kliniğin farklı noktalarında çekilen mahrem içerikler olduğu ifade edildi.

Hesabı başka bir mağdur şikayet etti

Görsellerin sosyal medya platformu X’teki gizli bir hesap üzerinden paylaşıldığı, yüzü açık görünen bir kadının Diş Hekimleri Odası’na yaptığı şikayet sonrası hesabın askıya alındığı öğrenildi.

Aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen başka hesapların da tespit edilerek kapatıldığı belirlendi.

Dinçer, “Bu eylemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırıdır. Müvekkilimizin amacı yalnızca boşanmak değil, bu fiillerin kamuoyuna duyurulması ve başka mağduriyetlerin önlenmesidir.” dedi.

"Toplumsal güveni zedeleyen bir boyut"

Avukat Dinçer, olayın yalnızca kişisel değil toplumsal güveni zedeleyen bir boyutu olduğuna dikkat çekti:

“Sağlık çalışanlarına duyulan güvenin bu şekilde kötüye kullanılması toplum açısından son derece vahimdir. Müvekkilim biri 11, diğeri 16 yaşında iki erkek çocuğunun eğitimi için 4 yıl önce İngiltere’ye taşınmıştı. Hesabın aktif olduğu dönemlerin müvekkilin yurt dışında bulunduğu zamanlarla örtüştüğü görülüyor.”

Dinçer, müvekkilinin olaydan videolardaki bir kadının Facebook üzerinden ulaşmasıyla haberdar olduğunu da aktardı.

İddiaya göre İ.Ö., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, paylaşımların “yapay zeka ile oluşturulduğunu” iddia ederek suçlamaları reddetti.

Savcılık, E.Ö.’nün şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Diş hekimi İ.Ö. hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlarından işlem yapılabileceği belirtiliyor.

Türk Diş Hekimleri Birliği’nin de konuyla ilgili disiplin süreci başlattığı öğrenildi.