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Kazanın ardından yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla, yabancı uyruklu adamın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürat teknesini kullanan M.Ç. ise gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü plajın su sporları bölümünde güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Heorıı Sosnov'a (61) sürat teknesi çarptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

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