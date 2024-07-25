Fethiye-Antalya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kavşakta bir otomobil ile turist transfer minibüsü çarpıştı; kazada otomobil sürücüsü Erdoğan Kocael, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Fethiye'nin Esenköy Mahallesi Kavşağı'nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen kaza, büyük üzüntü yarattı. Erdoğan Kocael'in yönetimindeki 48 FT 118 plakalı otomobil, ambulansa yol verip kavşağa girdikten sonra, iddialara göre kontrolsüz bir şekilde hareket ederek karşı yönden gelen M.A.'nın yönetimindeki 07 AZT 654 plakalı turist transfer minibüsüyle çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla birlikte, olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Erdoğan Kocael'i çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdoğan Kocael olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.