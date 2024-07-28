Muğla’nın Fethiye ilçesi, Ayten Koyu'nda gerçekleşen trajik bir bot kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Göcek Mahallesi önlerinde meydana gelen olayda, bir zodyak bot ile başka bir bot çarpıştı.

Sahil güvenlik ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti

Kazanın hemen ardından, olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güllü Torun Vasilev, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hızla Sahil Güvenlik iskelesine getirildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Buradan ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Vasilev, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.