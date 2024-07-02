Fethiye'de Tüp Patladı!

Muğla’nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi'nde gerçekleşen patlama, saat 15.30 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde gerçekleşti.

Yangın kontrol altında

Patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası evde çıkan yangını hızlı bir şekilde kontrol altına aldı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Patlama esnasında evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan U.P. isimli yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen U.P.'nin tedavisi devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, yangın ve patlamayla ilgili bilgi aldı. Patlamanın ardından Karagözler Mahallesi'ndeki yolda güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Polis ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Çevredeki vatandaşların güvenliği için geniş çaplı tedbirler alınırken, itfaiye ekipleri de evde ve çevresinde soğutma çalışmalarını sürdürdü.