Fethiye'nin Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında mutfak tüpü patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Patlamanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın kontrol altına alınırken, evde bulunan U.P. adlı yaşlı adam ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldılar. Patlama sonrası güvenlik önlemleri alınarak bölgede tedbirler alındı. Hastaneye kaldırılan U.P.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Patlamanın nedeni ise henüz net olarak açıklanmadı, ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.