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Kazanın ardından otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaza yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Önder’i Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Önder hayatını kaybetti.

Muğla 'nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi 112. Sokak'ta meydana gelen kazada, tur otobüsü , yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Önder ’e çarptı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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