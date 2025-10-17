Fethiye’nin ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da 16 Ekim’de tekli atlayış yapan Alman pilot Frederick Sass, akrobasi hareketleri sırasında paraşütün kapanmasıyla denize düştü.

Kazayı gören çevredeki tekneciler, pilotu hızla sudan çıkararak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Sass, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Frederick Sass, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.